Kampioenshengst Brandenburg voor 70.000 euro verkocht

De kampioenshengst springen bracht op de veiling Schaufenster der Besten het hoogste bedrag op zaterdag na afloop van de Brandenburger hengstenkeuring. Hickstead White x Chico’s Boy x Caletto I verwisselde voor 70.000 euro van eigenaar.

Het tweede geld werd betaald voor de premiehengst cat.nr 39 (Colman x Zirocco Blue x Carlos DZ). Voor deze voshengst viel de hamer bij een bedrag van 50.000 euro.

Dressuurhengsten

De enige premiehengst dressuur, die werd verkocht op de veiling was met 10.000 euro een stuk goedkoper dan de premiehengsten springen. Dit was de cat.nr 22 (Quaterstern x Sarotti). De topper bij de dressuurhengsten was de niet goedgekeurde nog naamloze hengst (Bon Coeur x Quadroneur), die voor 35.000 euro van eigenaar verwisselde.

Het gemiddelde bedrag waarvoor de 26 hengsten op de veiling werden verkocht kwam uit op 20.442 euro.

Bron: st.Georg