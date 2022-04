Kenzo US verkocht naar Groot-Brittannië

Joop van Uytert en de gebroeders Brouwer hebben de KWPN-goedgekeurde hengst Kenzo US (Bordeaux x Ferro) verkocht naar Groot-Brittannië. De inmiddels zevenjarige hengst is verkocht aan Elisabeth Day.

Kenzo US werd in 2018 met 80 punten ingeschreven in het stamboek. Daarna bleef het relatief stil rondom de hengst. In 2019 werd hij verhuurd aan Stal Groot Prooyen, om in 2021 najaar van 2020 naar Rachelle Seijbel te gaan, daarna stond hij bij de gebroeders Brouwer. In de fokkerij had Kenzo het ook niet zo druk, hij bracht in totaal 10 KWPN geregistreerde veulens.

Bron: Horses.nl