KWPN-hengst Je Suis Equus Tame naar Maikel van der Vleuten

De door Jan Greve in Frankrijk ontdekte KWPN-hengst Je Suis Equus Tame (Qlassic Bois Margot x Quaprice Bois Margot) gaat naar Maikel van der Vleuten. De zevenjarige hengst, die onder Steven Veldhuis onder andere de hengstencompetitie won in 2020 en in datzelfde jaar tweede werd in de Blom Cup, is nu deels van Springstal Van der Vleuten en Kees van den Oetelaar. Jan Greve is ook nog voor een derde eigenaar.

Het was eigenlijk Kees van den Oetelaar die Maikel tipte over Je Suis Equus Tame. “Kees kwam er mee: is dat geen paard voor jou om te proberen? Dat hebben we gedaan en hij is een paar weken bij ons thuis geweest. Ik heb ‘m ook een keer meegehad naar De Peelbergen en daar twee rondjes in het 1,35m. gesprongen en dat leek allemaal goed. Gisterochtend is hij gekeurd en nu hebben we allemaal (dus Springstal Van der Vleuten, Kees van den Oetelaar en Jan Greve, red.) een derde.”

Toekomstpaard

“In principe hebben we hem gekocht als toekomstpaard voor mezelf. Het is een ontzettend vlug paard, een ontzettend voorzichtig paard en een paard met heel veel instelling. Of hij de laatste mogelijkheden voor het hogere werk heeft, daar kom je altijd gaandeweg achter. Voor nu lijkt hij in ieder geval interessant genoeg om er mee aan de slag te gaan. Dus nu ga ik eerst rustig met hem aan de gang en dan zien we over een tijdje wel waar het heen gaat.”

Jan Greve

Jan Greve stelde de door S.N.C. Brohier in Frankrijk gefokte Je Suis Equus Tame in 2016 voor op de eerste bezichtiging bij het KWPN en na zijn aanwijzing werd hij in het voorjaarsonderzoek van 2017 ingeschreven met 82 punten.

Steven Veldhuis

Onder het zadel van Steven Veldhuis liet de hengst zien uit het juiste hout gesneden te zijn. In seizoen 2018/2019 werd hij tweede in de hengstencompetitie klasse L, in 2019/2020 won Je Suis Equus Tame de hengstencompetitie klasse M.

In 2020 werd de hengst tweede in de Blom Cup en drie weken geleden liep hij ook weer in de finale bij de zevenjarigen. Daar was hij één van de favorieten voor de titel, maar met een springfoutje in het basisparcours ging een streep door die rekening.

Internationaal zat Je Suis Equus Tame er ook vaak vooraan bij in de jonge paardenproeven. Veldhuis bracht hem in achttien internationale proeven aan de start, daarvan sprong hij dertien keer nul en nam hij ook dertien keer prijzengeld mee naar huis.

Bron: Horses.nl