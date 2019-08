Nieuwe eigenaar voor Gelderse hengst Ibsen B

De Gelderse hengst Ibsen B (Wynton x Cabuchon) is verkocht, dat liet zijn oude eigenaar Gerrit te Bokkel weten via een persbericht. De familie Slabbers uit Muiden kocht de zwarte hengst van de Gelderse paardenfokker en Anouk Slabbers gaat de Wynton-zoon rijden en uitbrengen in de sport.

Ibsen B werd na het verrichtingsonderzoek in mei 2017 ingeschreven met een 7,5 voor de stap en draf en verder allemaal achten. Voor de springonderdelen kreeg hij een 6,5. Voor zijn aangespannen verrichting kreeg hij dat najaar voor galop, wendbaarheid, werkwilligheid en algemeen beeld een 8. Zijn totaalscore kwam daarmee uit op 76.5.

Hengstencompetitie

In de hengstencompetitie in het voorjaar van 2018 behaald Ibsen, gefokt door B. Veeneman en G.E.B. Voordes-Veeneman uit Beemte Broekland uit de Keur-Pref-Sport (DR) merrie Rosita van Cabochon, een over-all score van maar liefst 77 punten. Met name over zijn draf, waarvoor hij een 8 scoorde, was de jury goed te spreken. Voor de stap, galop en gedragenheid behaalde de hengst een 7,5.

Als gevolg van de verkoop en de beoogde sportcarrière van Ibsen wordt de hengst in 2020 niet ingezet voor de fokkerij, maar Stal Te Bokkel heeft nog wel diepvriessperma beschikbaar.

Bron: Persbericht/Horses.nl