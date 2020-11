Nieuwe veulens en fokmerries op VDL Online Breeders Market

Sinds de lancering van de VDL Online Breeders Market hebben 14 van de 19 fokkers hun veulen verkocht aan klanten uit binnen- en buitenland. Het aanbod is aangevuld met nieuwe, interessante en geselecteerde veulens uit de fokkerskring van de VDL Stud. Nieuw zijn de drachtige fokmerries die hun kopers in 2021 een veulen zullen schenken.

Zo wordt de volle zus van Sanne Thijssens Derby en Grand Prix winnares Ulena aangeboden, drachtig van Chopano en ook een Kannan uit de zus van Big Star, drachtig van de hoopvolle hengst Landino VDL.

Bulena V II Z (Baloubet du Rouet x Indoctro), de volle zus van Ulena.

Zeer positieve reacties

“De reacties zijn zeer positief, zowel vanuit de hoek van de kopers als de fokkers. Dus hebben we alle redenen om onze fokkers te blijven ondersteunen in de vermarkting van hun fokproducten.”

Vraag naar fokmerries

“Vanuit de kopershoek kwam de specifieke vraag naar interessante fokmerries dus nu proberen we daar op in te spelen. Nu investeren in drachtige merries is een goeie zet want je hebt als koper veel meer zekerheid over de dracht. Alle merries zijn namelijk meer dan 4 maand drachtig”, vertelt Wiebe-Yde van de Lageweg.

Eenvoudig

Kopen op de VDL Online Breeders Market is eenvoudig. Eens je geregistreerd bent plaats je een bod. De fokker ontvangt een bericht van je bod en heeft de mogelijkheid je bod te accepteren of een tegenbod te plaatsen. Helder en transparant zonder extra kosten!

VDL Online Breeders Market

Bron: Persbericht