Paarden en gerelateerde diensten in aanmerking voor laag btw-tarief in EU

Paarden en gerelateerde diensten kunnen in de Europese Unie in aanmerking voor het lage btw-tarief. Afgelopen dinsdag werd in de Europese commissie gestemd over een revisie van de btw-regels en die revisie, met daarin opgenomen het verlaagde btw-tarief voor paarden en gerelateerde diensten, werd aangenomen.

Op dit moment vallen paarden en gerelateerde diensten in Nederland onder het algemene btw-tarief van 21% met enige uitzonderingen, dat was ook voorgeschreven door de Europese Unie vanaf 2012. De Europese Unie biedt nu ruimte aan de lidstaten om paarden en gerelateerde diensten onder het lage tarief te laten vallen, dat zou in Nederland 9% zijn.

Met de nieuwe Europese richtlijn krijgen EU-lidstaten de vrijheid om te beslissen over het BTW-tarief in de paardensector en komen paarden en het verlenen van diensten met betrekking tot paarden in aanmerking voor het lage tarief.

België en Frankrijk aan het werk

Hippische lobbyisten in België en Frankrijk zeggen direct aan de slag te gaan met deze winst voor de paardenwereld. Europees Parlementslid en voorzitster van de MEP Horse Group Hilde Vautmans, die zich inzette voor deze revisie, schrijft op facebook: “België is hét paardenland bij uitstek, het is nu aan ons om onze paarden populairder te maken op wereldvlak door de BTW te verlagen. Frankrijk schoot al in actie, laten we zorgen dat in ons land de btw verlaagt naar het tarief van de landbouw.”

In Frankrijk zegt Serge Lecomte namens de Franse paardensportbond: “Samen met andere spelers in de paardensector is de FFE zich constant blijven inzetten, zodat de richtlijn een veilig kader biedt voor de toepassing van een verlaagd tarief voor onze activiteiten.”

En Nederland?

Een dergelijke kreet is in Nederland – bijvoorbeeld van de Sectorraad Paarden, de KNHS, de FNRS of het KWPN – nog niet gekomen. Eerder dit jaar kreeg de paardensector het in Nederland ook niet voor elkaar om een uitzondering voor paarden in de consumentenwetgeving (verlenging garantietermijn) door de Tweede Kamer te krijgen.

Bron: Horses.nl