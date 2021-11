Quando Unico brengt alsnog z’n geld op

De zevenjarige Quando Unico (Quantensprung x Fidertanz) leek als dekhengst lange tijd een miskoop. Gestüt Sprehe en Landgestüt Moritzburg legden op de Hannoveraanse hengstenkeurig in 2016 280.000 euro voor hem neer. Daarna zakte hij twee keer voor zijn verrichtingstest en lieten de fokkers hem links liggen. Nu heeft de hengst alsnog z'n geld opgebracht, hij is verkocht aan de Zwitserse Tallulah Lynn Nater.

Quando Unico, die in het eerste seizoen (nog voor hij zakte in de testen) nog redelijk gedekt had, werd in 2018 toch nog definitief goedgekeurd via een Tsjechische test. En zo kregen de veulens uit de eerste jaargang volle papieren.

Sportpaard

Als dekhengst had Quando Unico door het zakken voor de testen zijn naam verloren en zo dekte hij eigenlijk alleen het eerste seizoen een redelijk aantal merries. Als dekhengst de 280.000 euro niet waard dus.

Maar als sportpaard begon hij het afgelopen jaar steeds beter te presteren onder Simone Pearce. Met als hoogtepunt een vierde plaats op het WK voor zevenjarige dressuurpaarden afgelopen zomer in Verden.

Verkocht naar Zwitserland

Nu hebben Sprehe en Moritzburg hun investering terugverdiend. Eurodressage meldt dat Quando Unico is verkocht aan de Zwitserse 17-jarige Tallulah Lynn Nater, die nog één jaar bij de junioren heeft te gaan.

Bron: Horses.nl/Eurodressage