Sectorraad Paarden aan de slag voor toepassing laag btw-tarief in Nederland

Horses.nl berichtte gisteren over de aangenomen EU-richtlijn die lidstaten de vrijheid geeft om paarden en gerelateerde diensten te laten vallen onder het lage btw-tarief. De Sectorraad Paarden meldt vandaag met de lobby gestart te zijn om de implementatie hiervan ook in de Nederlandse lidstaat te realiseren. De EU-regels worden per 2025 van kracht.

“De Ecofin-Raad heeft overeenstemming bereikt over een nieuw kader voor de btw-tarieven. De lijst van goederen en diensten waarvoor verlaagde btw-tarieven zijn toegestaan, wordt geactualiseerd en gemoderniseerd, rekening houdend met de huidige behoeften van de lidstaten en beleidsdoelstellingen van de EU. Er is inmiddels alweer een behoorlijke tijd overheen gegaan sinds de nu geldende btw-regels zijn ingevoerd. De Raad stelt dat het tijd is om met de huidige ontwikkelingen meegaan”, aldus de Sectorraad in een persbericht.

Verlaagde tariefen

“Zo worden er verlaagde tarieven toegestaan voor milieuvriendelijke goederen en diensten zoals zonnepanelen, elektrische fietsen en afvalrecycling diensten. Ook worden voorkeursbehandelingen voor milieuschadelijke goederen zoals fossiele brandstoffen afgebouwd. Dit onderwerp stond al langer op het lijstje, maar nu is hier eindelijk een start mee gemaakt. Beweegredenen welke producten of diensten aangepast worden, is afhankelijk van verschillende principes. In ieder geval moet het de daadwerkelijke consument ten goede komen en een algemene toegevoegde waarde hebben.”

Paardensector

“De raad heeft al een gelimiteerd aantal items geselecteerd die op deze lijst van gereduceerde tarieven kunnen komen. Goed nieuws voor de paardensector, want levende paarden en diensten met betrekking hiertoe zijn één van de toevoegingen die in lagere btw-tarieven kunnen worden ingedeeld. Let wel, het vraagt nog enige lobby om dit ook in de Nederlandse lidstaat geïmplementeerd te krijgen, maar daar zal de Sectorraad Paarden zich hard voor maken.”

Werkgroep belastingen opgericht

“De maatregelen zullen volgens plan op 1 januari 2025 ten uitvoer worden gebracht. Het is nu zaak om de Nederlandse wetgever te overtuigen de nieuwe tarieven ook over te nemen voor de paardensector. De Sectorraad Paarden heeft een werkgroep belastingen ingesteld die zich onder andere bezig gaat houden met deze lobby. Harry Boertjes (FNHB) is benoemd als voorzitter van deze werkgroep.”

Bron: Persbericht