Statiegeld op kleine flesjes: extra inkomsten voor verenigingen

Vanaf 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Op elke frisdrank- en waterfles onder de 1 liter zit vanaf dan 15 cent statiegeld. Sportverenigingen krijgen de mogelijkheid om een inzamelcontainer aan te vragen, die ze op hun club kunnen zetten om de flesjes in te zamelen. De opbrengst van de ingeleverde flesjes is voor de sportvereniging.

Het aanvragen van het informatiepakket en de inzamelcontainer kan via Statiegeld Nederland en verzocht wordt dit uiterlijk op 20 juni te bestellen. In juni worden meerdere artikelen en een podcast over dit onderwerp gedeeld op duurzamesportsector.nl.

Bron: KNHS