VDL Stud en Steffi Verhagen verkopen Hennessy aan Next Level Stables

De VDL Stud en 'Boer zoekt Vrouw-boerin' Steffi Verhagen hebben Hennessy (v. De Niro) verkocht. De KWPN-hengst stond het afgelopen jaar bij Helgstrand in Denemarken met het oog op de verkoop en die is nu tot stand gekomen met bemiddeling van Saskia van Musscher. De reis naar Denemarken had hem overigens ook bespaard kunnen blijven. Nieuwe eigenaar is namelijk Next Level Stables uit Asten, Tom Verhoeven gaat de KWPN-hengst rijden.

Hennessy werd als driejarige verrichtingskampioen van het voorjaarsonderzoek in 2015. In zijn jonge jaren werd hij onder andere gereden door Vai Bruntink en Kim Koolen en vanaf 2017 zat Remy Bastings in het zadel. Bastings leidde de hengst op tot en met Lichte Tour-niveau. Bastings reed Hennessy tot het voorjaar 2021, toen besloot Verhagen om de hengst bij Andreas Helgstrand te zetten voor de verkoop.

In die tijd was Hennessy net zoals Verhagen ook ongeveer een ‘Bekende Nederlander’ geworden. De hengst was meermaals te zien in het enorm goed bekeken programma Boer zoekt Vrouw.

‘Zo kan het lopen’

Steffi Verhagen kwam in contact met Helgstrand via het programma Onze Boerderij. Met Yvonne Jaspers ging voor Verhagen bij Helgstrand op bezoek en enige tijd daarna vertrok Hennessy naar Denemarken voor de verkoop.

Achteraf gezien, met de verkoop aan Next Level Stables uit Asten, was die reis naar Denemarken niet nodig geweest. “Maar dat weet je natuurlijk nooit met paarden”, zegt Steffi Verhagen, die ook wel blij is dat Hennessy in de buurt blijft. “Hij had natuurlijk ook naar China kunnen gaan en nu kunnen we hem nog eens zien.”

Tom Verhoeven

Nieuwe ruiter van de hengst wordt Tom Verhoeven. De 20-jarige ruiter werd in 2019 KNHS-kampioen in de klasse L en reed voorheen bij familie Brouwer op stal. Nu is hij de mede-eigenaar en ruiter van de Next Level Stables in Asten. “Dat is een nieuwe stal van een investeerder en mezelf en Hennessy is door ons aangekocht met het oog op de sport. Misschien dat hij ook wel gaat dekken bij ons, maar de sport staat op de voorgrond. En daarbij gaan we voor het hoogst haalbare.”

Next Level Stables kocht niet alleen Hennessy bij Helgstrand, maar ook de zesjarige Revolution Nobel (v. Franklin).

Bron: Horses.nl