Wetsvoorstel: verbod op contante betalingen boven 3.000 euro

Contant geld is in de paardenwereld nog altijd een geliefd betaalmiddel en daarom moet de paardensector rekening houden met een wetsvoorstel dat al door de Ministerraad is aangenomen: een verbod op contante betalingen boven de 3.000 euro.

Het kabinet wil een verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro. Dit verbod geldt voor handelaren (beroeps- of bedrijfsmatige kopers en verkopers van goederen). Zij mogen dit bedrag niet omzeilen via meerdere losse betalingen in bankbiljetten. Hiermee wordt het moeilijker crimineel geld wit te wassen.

Meldplicht bij 10.000 euro

Op dit moment geldt er voor contante transacties boven de 10.000 euro een meldplicht. Als het nieuwe wetsvoorstel van minister Hoekstra van Financiën en Grappershaus van Jusitie en Veiligheid door de Eerste en Tweede Kamer komt geldt er straks zelfs een verbod op transacties boven de 3.000 euro en maken bedrijven die zulke bedragen aannemen zich strafbaar. De ingangsdatum van de wetswijziging is nog niet bekend.

Bron: Horses.nl/KvK