Kwaliteit door selectie: Veulenveiling Schockemöhle/Helgstrand

Hoogste kwaliteit kan alleen worden bereikt door strenge selectie - dit was het leidende principe achter de selectie van de 21-koppige collectie van de Schockemöhle/Helgstrand International Online Foal Auction. De elf dressuurveulens en tien springveulens die van 20 tot 22 juni onder de virtuele hamer komen, onderscheiden zich door de beste types, maximale bewegingskwaliteit, krachtige galop, natuurlijke balans en correct fundament.

Zo’n concentratie van prestaties is geen toeval. Een blik op de pedigrees van de aangeboden veulens onthult een optimale genetische back-up. Voorbeelden? De zoon van de Europese springkampioen All Star, All Qualities (#8; moeder van Quidam’s Rubin-Carolus I-Grandeur), gaat terug op de beroemde Oldenburgse Blankenese stam. De San Amour I-dochter Such a Diva (#9; moeder van Totilas-Summertime/T.-Exclusiv/T.), komt uit de legendarische Trakehner prestatiestam van Black Swallow van de internationale eventingster Songline/Andreas Dibowski.

Dynamic Dress (#15) uit de eerste jaargang van de Westfaalse kampioenshengst Dynamic Dream (moeder: Dresemann-Florestan I-Rohdiamant) is nauw verwant aan de Bundeschampion en in de Grand Prix succesvolle Fürst Khevenhüller/Helen Langehanenberg. De moeder van Fynndance (#11; v. Fynch Hatton-Diamond Hit-Royal Dance-Donnerhall) heeft al drie gekeurde zonen voortgebracht. En onze Diavoltan OLD komt ook uit de lijn van de Chacoon Blue-zoon Coonado (#20; moeder van Vivant van de Heffinck-Diarado-Acord II).

Gedetailleerde informatie, foto’s en video’s zijn te vinden op onze veilingpagina, die de bieders van de Schockemöhle Nachwuchs-Jumper al goed zouden moeten kennen: bid.ps-online.auction

Natuurlijk kunnen daar ook de veterinaire attesten worden ingezien. Voor persoonlijk advies staan de deskundige medewerkers van de hengstenstations Schockemöhle en Helgstrand tijdens kantooruren ter beschikking. Na uw persoonlijke registratie op de website, kunt u meteen beginnen met bieden. Bieden is ook heel gemakkelijk en absoluut veilig. De veiling eindigt op 22 juni om 19.00 uur.