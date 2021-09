KWPN-merrie Kiss-Unlimited brengt 235.000 euro op in Aloga Auction

De eerste Aloga Auction, georganiseerd door de Ierse springruiters Bertram en Harry Allen en de Duitser Maximilian Lill, werd direct een succes. Dinsdag liep de veiling van acht springpaarden af en de gemiddelde prijs van de paarden was 100.000 euro. De KWPN-merrie Kiss-Unlimited (Glasgow-W V H Merelsnest x Corland) werd de duurste en verwisselde voor 235.000 euro van eigenaar.

Kiss-Unlimited is een zesjarige merrie die bij het KWPN bekend staat onder de naam Gudorina van de Eijkhof. Voor de dochter van Glasgow-W V H Merelsnest die op 1,35m-niveau springt werd het meeste geld betaald.

Vier paarden werden nog voor 100.000 euro of meer verkocht. Het tweede geld was voor de zevenjarige merrie Olina (Starpower x Canezaro), ze bracht 170.000 euro op. Onder Harry Allen was de BWP-merrie onlangs in Kronenberg nog tweede in de Youngster Tour. De zesjarige merrie Capri Sun (Cellestial x Clarimo) werd verkocht voor 130.000 euro. Haar moeder is een halfzus van het 1,60m-paard DSH Charly (onder Michael Duffy, Lorenzo de Luca en William Whitaker).

Klik hier voor de veiling resultaten.

Bron Horses.nl