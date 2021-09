KWPN Online Veulenveiling presenteert vijfde collectie

Op het veilingplatform van het KWPN is deze week alweer de vijfde veulencollectie gepresenteerd. Van 10 tot en met 13 september kan er online geboden worden op 19 spring- en 14 dressuurveulens. Onder hen een halfbroer van de internationale 1.50m-hengst Flying Dream, een nakomeling van de Olympische springhengst Vancouver de Lanlore, en dressuurveulens afstammend van Wereldkampioen Glamourdale en Nederlands kampioen Just Wimphof.

Binnen deze collectie zijn zowel bewezen als jonge hengsten goed vertegenwoordigd. Qua moederlijnen duiken onder andere de bekende Sinaa-, Leva-, Niki-, Sijgje- en Lottie/Zottie-stammen op in deze vijfde veulenveiling. Zoals gebruikelijk bij de KWPN Auctions zijn alle veulens vooraf beoordeeld door een KWPN-inspecteur en gekeurd door een dierenarts, wat kopen op afstand een veilige investering maakt.

Springveulens

Voor de liefhebbers van interessante springveulens is het zeker opletten geblazen. Zo komt het Douglas-hengstveulen Rouglasryal K uit dezelfde moeder als de KWPN-goedgekeurde hengst Flying Dream (v.Zapatero VDL), die na een uitzonderlijke verrichting van 87 punten inmiddels in de internationale 1.50m geklasseerd is. Ook Ready for Takeoff SKR (v.Jardonnay VDL) komt uit een sterke stam, aangezien hij verwant is aan bekende Grand Prix-springpaarden als Nirvana, Tadmus, Edinburgh, Tyson en Zandor. Het merrieveulen Rouge Fan’E Five stamt af van de onder Marlon Zanotelli sterk presterende Grand Slam VDL en komt uit de directe moederlijn van de KWPN-goedgekeurde hengst Glenfiddich VDL. Ook veel sport komt er uit de moederlijn van het merrieveulen Rivella-D (v.Diarado), die verwant is aan onder meer de Grand Prix-hengst Nagano (v.Lux). Hengstveulen Roelof-Jan (v.Jardonnay VDL) is gefokt uit een halfzus van het internationale 1.50m-paard How’s My Name (v.Spartacus) en komt uit de directe lijn van onder meer Gerco Schröder’s Grand Prix-paard Glock’s Zaranza (v.Karandasj). De Bustique-zoon Ropario komt uit een volle zus van de KWPN-goedgekeurde hengst Fire (v.Vleut), die al op 1.50m-niveau presteert. In de pedigree van Rancouver BVC is de Olympische hengst Vancouver de Lanlore (Pènèlope Leprévost) gekoppeld aan de vooraanstaande Lottie/Zottie-stam, waaruit al talloze topspringpaarden afkomstig zijn. Van zeer bewezen afkomst is bijvoorbeeld ook het merrieveulen Rosinaa (v.Zirocco Blue VDL), wiens moeder een zus is van de internationale 1.50/1.55m-paarden Celebrity VDL en Bugatti.

Ropario (v.Bustique)

Goede afkomst

Bij de dressuurveulens springt onder meer Royalty Ventura (v.Dimaggio Black) in het oog. Dit hengstveulen is gefokt uit een halfzus van de KWPN-goedgekeurde internationale Grand Prix-hengst Capri Sonne Jr (v.Rhodium) en het internationale Lichte Tour-paard Independent Little Me (v.Uno Don Diego). Ook Rharzar (v.Glamourdale) komt uit een sterke sportstam. Dit merrieveulen is gefokt uit een volle zus van het internationale Grand Prix-dressuurpaard Vinzar van Coen van der Vlugt. Eveneens interessant voor sport en fokkerij is bijvoorbeeld het merrieveulen Ramina (v.Taminiau), wiens grootmoeder na een uitstekende EPTM-test van 86 punten op ZZ-Zwaar niveau heeft gepresteerd. Ook de grootmoeder van Rhapsody Sijgje LMD (v.Sir Donnerhall) presteerde op ZZ-Zwaar niveau en zij leverde onder meer Aat van Essen’s Zware Tour-paard Walskoning (v.Jazz). De grootmoeder van Rembrandt van Altrido (v.Lloyd) presteerde zelfs in de Lichte Tour en het merrieveulen Romee Ludine (v.Merlot VDL) komt uit dezelfde moeder als de in Mecklenburg gekeurde hengst G-Star (v.Glamourdale) en vertegenwoordigt daarmee eveneens een bewezen sportstam.

Ramina (v.Taminiau)

Meer informatie

De collectie is nu te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 10 september kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 13 september vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected], 0341-255511 of kunt u bellen met Wim Versteeg: 06-54201800.