KWPN Select Sale: Bronzen paardenbeeld bezorgt ParaPaard 3250 euro

Aan het begin van de KWPN Select Sale werd er een prachtig bronzen paardenbeeld op een fraaie sokkel geveild dat door een anonieme weldoener ter beschikking is gesteld voor het goede doel: Parapaard. Het prachtige beeld kwam voor €3.250 in handen van Leo en Nanda van der Burgt.

“Wij waren al een poos op zoek naar een mooi beeld en dit is een prachtig exemplaar. Hoe mooi is het dan dat je de aankoop kunt combineren met een goed doel? Het is toch prachtig als mensen met een handicap ook kunnen meedoen en genieten van de paardensport?”

‘Een mooi bedrag!’

De opbrengst van dit schitterende kunstwerk gaat volledig naar Sportfonds Parapaard, dat steun biedt aan organisaties en verenigingen die zich bezighouden met aangepaste paardensport activiteiten. Namens ParaPaard kregen José Letsch en Nicole Nieuwenhuis de cheque overhandigd door KWPN-directeur Piet Peters. Letsch: “Ongelooflijk, wat een mooi bedrag! Daar zijn we heel blij mee en we kunnen daar ook echt goede dingen mee doen. We zijn er ontzettend blij mee!”

Zaterdag aanstaande wordt er in de KWPN Select Sale een schilderij van een veulen geveild, waarvan de opbrengst volledig naar KiKa gaat. Het schilderij is te bezichtigen in de KWPN-stand in de Brabanthallen.

Bron: KWPN