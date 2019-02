Laatste veilingdag Andrade’s springpaarden

Vanavond loopt de veiling af van de veertien springpaarden van de olympische springruiter Emanuel Andrade. De FBI had beslag gelegd op de paarden nadat Andrade's vader Alejandro schuld had bekend aan medeplichtigheid van witwaspraktijken en omkoperij. Op de Franse hengst Ricore Courcelle is tot nu toe het meest geboden, de teller staat op 132.000 dollar.