Le Formidable levert drie toppers Westfaalse veiling

KWPN-keuringskampioen Le Formidable (v. Bordeaux) is de vader van drie toppers van de achtste Westfaalse onlineveulenveiling van dit jaar. Voor 19.000 euro werd de door familie Baumann gefokte Luftikus (mv. Sezuan) eigendom van Mathieu Beckmann en Ignaz Berger. Ook mooie prijzen waren er voor twee andere Le Formidables: Le Beau Bordeaux (mv. Fidermark, 13.000 euro) en Lichtertanz (mv. Verdi, 11.000 euro).

Gemiddeld brachten de 21 geveilde veulens 8.583 euro op. Zes veulens werden voor meer dan 10.000 euro verkocht. Het op één na duurste veulen was het merrieveulen Enya EV (Emanuel x Fürst Heinrich) met 16.000 euro.

9.500 euro voor tweelingveulens in set

Het meest opvallende stuk in de collectie waren zonder meer de tweelingveulens in set: Take Twins for Wins. Dit merrieveulen en hengstveulen van Vivaldos x Brentano II werden samen voor 9.500 euro verkocht.

Alle prijzen

Luftikus (19.000 euro):

Le Beau Bordeaux (13.000 euro):

Lichtertanz (11.000 euro):

Bron: Horses.nl