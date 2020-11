LTO: Paardenhandel verdient betere bescherming in consumentenkoop

De wetgeving rondom consumentenbescherming gaat vanaf 1 januari 2022 veranderen. De huidige richtlijn rondom consumentenverkopen en –garanties worden ingetrokken en maken plaats voor een nieuwe richtlijn. Hierbij wordt de garantietermijn verruimd van zes maanden naar twaalf maanden.

De bedoeling van de vernieuwde richtlijnen is het beter beschermen van consumenten bij aankopen en hierdoor ook het vertrouwen vergroten. In sommige gevallen is dit goed, maar niet als het op de verkoop van paarden aankomt. Vanaf 2022 heb je als verkoper geen controle meer over de manier waarop een paard behandeld wordt. Aangezien een paard een levend wezen is en een verkoper er vaak niets aan kan doen dat een paard ziek wordt of geblesseerd raakt, is een garantietermijn van een jaar geen goede zaak.

Beroep op consumentenbescherming

Met enige regelmaat beroept een consument zich op de consumentenbescherming en dan wordt er een rechter ingeschakeld. Dan wordt gekeken of bij aflevering alles wel in orde was. Als er iets niet klopt en dit komt binnen een half jaar na aankoop boven water, kan een koper terugkomen op de koop.

Uitzondering

De Europese Unie biedt echter een mogelijkheid om een uitzondering voor levende dieren te maken. De Tweede Kamper buigt zich eind oktober of begin november over de Implementatiewet van de richtlijnen. Eerder zag het kabinet nog geen problemen met de nieuwe richtlijnen, maar dankzij de nieuwe uitzonderingsclausule zijn er onder meer bij CDA en VVD goede kritische vragen.

Lobby

LTO Nederland is samen met de Verenigde Sportpaardenhandel Nederland (VSN), de Centrale Bond van Paardenhandelaren (CeBoPa) en het KWPN een lobby gestart om de politiek te laten inzien dat er gebruik gemaakt moet worden van de uitzonderingsclausule. Er zijn geen garanties dat het lukt, maar de partijen maken zich hard voor de paardenhandelaren en proberen de politiek tot inkeer te brengen.

