Madame de Tiji met 30.000 euro prijstopper van Tiji Stables online veiling

De vierjarige merrie Madame de Tiji (v. Don’t Touch Tiji Hero) was met 30.000 euro het duurste paard van de veiling van de Tiji Stables. De online veiling liep gisteravond af waarin jonge springpaarden, fokmerries en embryo's uit de fokkerij van de Belg Tim van Tricht onder de virtuele hamer kwamen.

Madame de Tiji was met 30.000 euro de duurste van de veiling, de merrie blijft in België. Ze stamt uit een merrielijn waar veel internationale springpaarden uit voortkomen. Ze is een halfzusje van onder meer Chopin d’Hyrencourt die nog door Michael Korompis op 1,45m-niveau werd gereden.

Kleindochter van Riviera Z

16.000 euro werd betaald door een Belgische koper voor de eveneens vierjarige merrie Paris de Tiji. Zij is ook van de hengst Don’t Touch Tiji Hero en een kleindochter van Riviera Z (1,60m onder Piet Raijmakers).

Embryo voor 13.500

De tienjarige Java Touch Hero (v. Calvaro Z) was met 14.500 euro de duurste fokmerrie. Het embryo van Kassander van ’t Roosakker x Hunters Scendro werd voor 13.500 euro afgeslagen.

Bron Horses.nl