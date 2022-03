Met deze collectie kan 2022 echt beginnen!

Daar staan ze dan. Meer dan 30 jonge springpaarden. Geflankeerd door 15 frozen embryo’s. Klaar om met u de strijd aan te gaan als straks het outdoor seizoen losbarst. Of wanneer in de week na de veilingfinish de eerste embryo’s ingeplant kunnen worden. Eén ding is duidelijk: er is voor elk iets wils te krijgen in de HorseSales.Auction veiling van 3 – 6 maart.

Geboren in 2018 en 2019. Gekeurd. En allemaal met een complete video. Kijk gerust eens rond. En registreer u gratis om uw toekomstige topper vast te kunnen leggen. In het oog springt op de eerste rij bijvoorbeeld Great Lady RV. Een George uit de lijn van Ninke R waarmee ze omringd wordt door meerdere internationale springpaarden. Dat ze straks in dat rijtje thuis hoort laten haar sprongen op de film wel zien.

Complete pakket

Nog een merrie die het complete pakket lijkt te hebben is Nigrante 2. Uit dezelfde moeder als de KWPN hengst Solitair. En met het bloed, de scherpte en de explosiviteit van Eldorado vd Zeshoek.

Bont gekleurd

Of kiest u liever een hengst? Kijk dan eens naar Tempranillo van ten Bos Z. Bont gekleurd, veel vermogen. En nog helemaal naar uw hand te zetten. Interessant feit, zijn moeder sprong zelf op 1m60 niveau. Of de Glasgow-zoon Giorgio. Die door zijn fokker ingebracht wordt. En los steeds dezelfde goede sprong liet zien. Maar daar onder het zadel nog een schepje bovenop doet. Zoals op de video te zien is.

Toekomstige sportsterren

Voor wie nog niet heeft kunnen kiezen zijn er nog de toekomstige sportsterren. Neem de ongecompliceerde Quabri’s Boy G Z. Een paard die met zijn top instelling bij ieder type ruiter past. Het vermogen voor de dikste proef heeft. En de scherpte die via Heartbreaker aan moederszijde verankerd ligt. Of Odin T. Een vlijmscherpe atleet. Die echt van de paal knalde. Net zoals beide Asca Z nakomelingen Amor van t Reterink Z en Atea de Rigo Z.

Embryo’s

Als u toch rondkijkt. Vergeet dan de embryo’s niet. De uitgelezen kans om iets unieks in handen te krijgen. Vijf komen er bijvoorbeeld rechtstreeks uit de gewilde stam van Emerald. Maar ook die van t Roosakker, t Heike, Urmina, Candy en de la Pomme zijn vertegenwoordigd. Nog een mooi feit: zeven van hen komen rechtstreeks uit een Grand Prix merrie.

Meedoen kan door u gratis te registreren. En een bod te plaatsen tussen 3 – 6 maart op www.horsesales.auction