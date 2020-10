Monsterbedrag van 126.500 euro voor Diaron-zoon in Schockemöhle’s PS-Online Auction

In alweer de 13e online veiling van Paul Schockemöhle werd één van de paarden voor een monsterbedrag van 126.500 euro verkocht. Het betreft de driejarige Diaron OLD-zoon Diaron's Zecilo PS (mv.Cascari) die een heuse online biedstrijd veroorzaakte die tot op het eind van de veiling spannend bleef. Het winnende bod van 126.500 euro voor de driejarige ruin kwam van een Deense koper.

Wie zegt dat 13 een ongeluksgetal is, zal in ieder geval na gisteravond tegengesproken worden door Paul Schockemöhle. In de 13e online veiling die Schockemöhle voor zijn eigen gefokte talentvolle drie- en vierjarigen organiseerde lagen de prijzen gemiddeld hoger dan de eerdere veilingen. De totale opbrengst was dan ook 631.000 euro waar Diaron’s Zecilo PS een zeer goede bijdrage aan deed.

Denemarken wint de strijd

Bij aanvang van de veiling meldden zich vier kopers voor de driejarige Diaron-nazaat. De bieders uit Duitsland, Amerika, Frankrijk en Denemarken gingen de strijd met elkaar aan en de prijs ging alsmaar hoger. Het werd uiteindelijk een duel tussen de Franse en Deense koper waarbij de bieder uit Denemarken de driejarige ruin uiteindelijk voor 126.500 euro in handen kreeg. Diaron’s Zecilo PS komt uit dezelfde lijn als het 1.60m toppaard van Jessica Springsteen, RMF Zecilie (v.Acolord).

83.000 euro en 67.000 euro

Het op één na duurste paard was Cornettage PS (v.Cornet du Lys x Chacco-Blue). Voor deze vierjarige merrie viel de virtuele hamer bij een bedrag van 83.000 euro en viel in handen van een Nederlandse koper. De oma van deze merrie bracht maar liefst drie 1.60m en twee 1.45m paarden van de zeven die de Carthago Z-merrie op de wereld zette. De For Pleasure-nakomeling For Epson PS (mv.Chacco-Blue) werd voor 67.000 euro verkocht naar Denemarken.

Bron: Horses.nl