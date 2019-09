Naomi van het Keizershof DSHS-veilingtopper met 445.000 euro

De 16e editie van de Dutch Sport Horse Sales is er eentje vol hoogtepunten geworden. Al tijdens het voortraject en de presentatie bleek dat er veel internationale belangstelling was voor de uitstekende talenten. Dat resulteerde gisteravond in een spectaculaire veiling waarin de Cardento-dochter Naomi van het Keizershof voor 445.000 euro is verkocht en de gemiddelde prijs uitkwam op ruim 123.000 euro.

Op voorhand leek de editie van 2018 haast niet te overtreffen, onder meer dankzij de record brekende verkoop van Immanuel R voor 450.000 euro. Maar familie Hendrix liet gisteren zien opnieuw de crème de la crème te hebben geselecteerd voor Dutch Sport Horse Sales. En dat prijsrecord sneuvelde op een haar na dankzij de verkoop van de zeer getalenteerde, zesjarige Cardento-dochter Naomi van het Keizershof. De gemiddelde prijs werd ten opzichte van vorig jaar met 5.000 euro verbeterd.

‘Verwachtingen waargemaakt’

“De veiling is geweldig verlopen, ik ben er echt van onder de indruk. Ieder jaar zijn de verwachtingen hooggespannen en het is fantastisch om te kunnen concluderen dat we er opnieuw in geslaagd zijn deze verwachtingen waar te maken. Dat is een compliment voor het hele team”, reageert Paul Hendrix. “Het gros van de paarden vertrekt naar het buitenland, de mensen hebben veel vertrouwen in de veiling en in de paarden, en dat is een mooie erkenning. We wisten dat we hier met een hele sterke collectie voor de dag zouden komen en met deze veiling hebben we kunnen laten zien dat onze manier van selecteren en deels zelf (op)fokken werkt.”

Nick Skelton en LauraKraut

Diverse paarden zijn in handen gekomen van topruiters. Zo is Naomi van het Keizershof aangeschaft door Nick Skelton en Laura Kraut, die zich al jarenlang tot de vaste clientèle van Stal Hendrix rekenen. Daarmee lijkt de Cardento-dochter een grote toekomst in het verschiet te hebben. De schimmelmerrie is een halfzus van het 1,45m-paard Bonita vh Keizershof (v. Bustique) van Ali Ramsey.

Internationale afzet

Ook kopers uit Amerika, Zwitserland, Groot-Brittannië, Polen, Finland, Duitsland en Turkije gingen niet met lege handen naar huis. Voor 270.000 euro vertrekt de opvallende I.Wellie R (v. Dexter R) naar Duitsland, terwijl de Stal Hendrix-competitie winnaar Jean Couture (v. Arezzo VDL) voor 245.000 euro in Britse handen is gekomen. De voor 220.000 euro verkochte Jive Z.G. (v. Zinedine B) is één van de vijf paarden die in Nederland blijft. Deze opvallende merrie is aangekocht door een syndicaat en wordt verder opgeleid bij Stal Hendrix. Dertien paarden leverden meer dan een ton op en onderstrepen daarmee het gegeven dat er voor kwaliteit betaald wordt.

Bron persbericht