Neceline met 40.000 euro prijstopper van November Deals

Gisteravond liep de November Deals op www.HorseDeals.auction af. Twaalf jonge springpaarden, negen ingeplante embryo’s en de negentig rietjes van tophengsten kwamen onder de virtuele hamer. De driejarige KWPN-merrie Neceline (Chacoon Blue x Calvaro Z) was de duurste van de veiling. Ze werd voor 40.000 euro naar Amerika verkocht.

Het laatste bod voor de embryo van Carthago en Pink vd Bisschop kwam met 30.000 euro uit Polen. Het te verwachten merrieveulen uit moederlijn van Evita en Usha van ’t Roosakker heeft dan ook een overvloed aan 1m60-genen.

Het derde hoogste bod van de avond was ook voor een embryo. De Chacco Blue x Azuela de Muze (Heartbreaker) zal komend voorjaar in Nederland geboren worden en was goed voor een prijs van 26.000 euro.

Van de overige jonge paarden en embryo’s blijven er meerdere in Nederland en de buurlanden, maar er waren ook kopers uit Oekraïne, Zwitserland, Polen, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

Rietje Chacco-Blue brengt 26.000 euro op

Die internationale aanwezigheid was er ook zeker voor de rietjes. Het originele rietje van Chacco-Blue behaalde alweer een topprijs met 26.000 euro, maar ook Conthargos en Chacoon Blue deden de biedingen de hoogte in schieten tot 4650 en 3800 euro. De rietjes van For Pleasure en Mylord Carthago maken de top vijf met de hoogste prijzen volledig met resp. 2925 en 2900 euro.

In het nieuwe jaar is HorseDeals er terug van 24 tot 31 januari 2022 met de January Deals.

Bron HorseDeals