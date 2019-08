Noordelijke nuchterheid bij Final Foal Auction in Exloo

Géén voorselectie, géén verplichte foto-/video dag en iedereen is VIP, dat is het motto van de Final Foal Auction. De laatste veulenveiling van het jaar, die dit jaar zal plaats vinden op zaterdag 12 oktober 2019 in het Drentse Exloo. “Voorgaande jaren hadden we nog geen foto-/video dag”, geeft Lieuwe Koopmans, mede-eigenaar van Hippisch Centrum Exloo, aan. “We willen onze deelnemers en potentiële kopers dit jaar dit extra stukje service aan te bieden, het is echter geen verplichting. We willen onze veiling namelijk te allen tijde laagdrempelig houden”, aldus Lieuwe.

Waar andere veilingen tot doel hebben de veulens zo duur mogelijk te verkopen gaat het bij de Final Foal Auction vooral om de omzet in de breedte. Twee jaar geleden zijn initiatiefnemers Lieuwe Koopmans en Eise Brinkman deze veiling opgestart met als doel het creëren van afzet voor de Noordelijke fokkers. “Het gaat er dus niet om dat ene hele dure veulen te veilen, maar wij zien liever dat alle veulens verkocht worden”, aldus Eise.

Ruim 80% daadwerkelijk verkocht

Vorig jaar werd een percentage van 80% van de veulens daadwerkelijk verkocht. Daarnaast geeft deze veiling potentiële kopers de kans om voor een redelijk bedrag een beter veulen te kopen. De veiling is nog jong, maar de berichten van klanten die in voorgaande jaren veulens hebben aangeschaft op onze veiling zijn positief. Komende winter zullen de eerste hengsten, aangeschaft op de Final Foal Auction, voor de hengstenkeuringen verschijnen.

‘Kijken uit naar hengstenkeuring’

“Daar kijken we wel naar uit, al hebben we geen strenge voorselectie we proberen uiteraard wel kwaliteit te leveren”, voegt Eise toe. “Het feit dat je niet de hoofdprijs voor een veulen betaald, betekent immers niet dat dit veulen geen beter paard kan worden”, aldus Brinkman.

Opgave nog mogelijk

Op vrijdag 6 september 2019 zal de foto- en video dag plaats vinden. Opgave van een veulen is nog mogelijk. Dit kan eenvoudig via de website van de Final Foal Auction, www.auctionexloo.nl.

Bron Persbericht