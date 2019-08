Oberyn Red Viper ZL met 56.000 euro veilingtopper Borculo Elite Veulenveiling

De Blue Hors Romanov-zoon Oberyn Red Viper ZL (mv. Sir Sinclair) maakte de verwachtingen meer dan waar. Het spectaculaire hengstveulen van fokker Coen Kerbert blinkt uit in model, beweging én afstamming, en na een hardnekkig biedduel kwam dit complete plaatje voor 56.000 euro in de handen van Eugène Reesink terecht. Passend bij deze jubileumeditie is dat Oberyn Red Vipers moeder, tweevoudig WK-merrie Zolena , vijftien jaar geleden als veulen op de Borculo Elite Veulenveiling van eigenaar verwisselde.

Andere bewegingskunstenaars uit ijzersterke moederlijnen bleken eveneens zeer gewild. Dat ging zeker op voor Orlando (Blue Hors Kingston x Apache). Het stoere hengstveulen uit de halfzus van de KWPN-hengst Dorado komt uit een van de beste Nederlandse stammen en bracht liefst 36.000 euro in het laatje. Ook bij Olivia Marein E (Blue Hors Zackerey x Charmeur) gaven geïnteresseerde kopers elkaar lange tijd geen strobreed toe. Uiteindelijk kon veilingmeester Frederik De Backer dit excellente merrieveulen afslaan op 22.000 euro.

Een groot aantal veulens belandde in de prijscategorie tussen de tien- en twintigduizend euro. Zij werden aangevoerd door de eveneens KWPN-geregistreerde Olivia JS. Deze opvallende dochter van Glamourdale uit de zo sterk fokkende Navarra (v. Godfather) bracht het prachtige bedrag van 19.000 euro in het laatje.

Verschillende veulens werden in de veilingaccommodatie van PSC Lichtenvoorde te Vragender aangekocht door trouwe klanten van de jubilerende Borculo Elite Veulenveiling en daarnaast vertrokken er liefst vijf naar Duitsland. Andere veulens kwamen in bezit van kopers uit Denemarken, Groot-Brittannië en België. Geïnteresseerden uit deze landen, maar ook uit bijvoorbeeld Australië, maakten grif gebruik van de mogelijkheid om voor het eerst online te bieden tijdens de Borculo Elite Veulenveiling. Bij vier veulens leverde deze primeur het winnende bod op, waaronder het voor 14.000 euro afgeslagen merrieveulen Olivita O (Fontaine TN x Bordeaux). Onder aan de streep kwamen de verkochte veulens uit op een mooi gemiddelde van 10.500 euro.

Klik hier voor de collectie met de veilingresultaten.

Bron Persbericht

