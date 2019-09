Okitt met 22.000 euro absolute topper van Stal Brouwer Auctions Borculo

80 veulens kwamen zondagmiddag onder de hamer op de Stal Brouwer Auctions in Borculo. Bij het Buitencentrum Kerkemeijer, waar de Nationale Elite Veiling Borculo eerder haar veulenveiling hield, hadden Marthijs en zijn broer Leo Brouwer samen met Henk Nijhof jr. en Jan Greve hun derde veiling van dit seizoen gesitueerd. Het hengstveulen Okitt (Kitt SB x Hors la Loi II) werd met 22.000 euro de topper van de veiling, hij vertrekt naar Dubai.

Dit jaar organiseerden Stal Brouwer, Henk Nijhof jr. en Jan Greve voor het eerst de veulenveiling in Borculo. Brouwer: “Borculo is heel speciaal, omdat er onder andere veulens geveild worden van de wereldhengsten Grandorado TN en Heartbreaker.” 80 veulens kwamen in Borculo onder de hamer en 67 werden er verkocht. De gemiddelde prijs kwam op 5800 euro. In Tolbert en in Houten waren de gemiddelde prijzen 3500 euro en 3800 euro.

Een klant uit Dubai kocht voor 22.000 de veilingtopper Okitt. Het hengstveulen was op de afstammelingenkeuring van zijn vader Kitt SB al verkozen tot het beste veulen van de collectie. Moeder Thalia is een halfzus van de internationale springpaarden Angelique en Celine, beiden van de hengst Sydney. Verder komt het 1,60m-paard Vital R.S. (v. Placido) uit de merriestam.

Bron Horses.nl