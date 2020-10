Olympisch embryo Cumano en Valentina van t Heike knalt naar 48.000 euro op HorseSales.Auction

Ook de derde editie sluit de HorseSales.Auction af met goede cijfers. De gecombineerde veiling van veulens en embryo’s leverde een verkooppercentage van meer dan 85% op. Met een gemiddelde prijs van 15.000 euro. Voor 48.000 euro vindt het embryo van wereldkampioen Cumano en Grand Prix merrie Valentina van t Heike een nieuw thuis in Ierland. Topprijzen bij de veulens waren er met 24.000 euro voor Think Twice van het Gerendal Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve) en Extra RV Z (v. Emerald).

Het biedduel voor het hoog aangeschreven embryo van Cumano kwam al vroeg op gang. Voor aanvang van het finale uur bleek de kaap van 40.000 euro al geslecht. Een Ierse klant had uiteindelijk de langste adem. Ook het embryo van Chacco Blue en de viersterren Grand Prix merrie Funky Music lag goed in de markt. Voor 28.000 euro vertrekt de ongeboren vrucht naar een Russische amazone die in Engeland woonachtig is.

24.000 euro

Bij de veulens gingen Think Twice van het Gerendal en Extra RV Z aan kop. Beide vinden voor 24.000 euro een nieuwe eigenaar in respectievelijk Zwitserland en Slovenië. Het merrieveulen Think Twice kon als nichtje van Zangersheide revelatie Dourkan Hero Z uitstekende papieren overleggen. Extra RV mag zich kleinzoon van Wereldbeker-merrie Ciske van Overis noemen.

14.500 euro

Voor 14.500 euro vinden zowel Undercover EB (v. Untouchable) als Cooper de la Vie (v.Clearway) een nieuw thuis op een spring- en handelsstal in Hongarije. Undercover EB is een kleinkind van topmerrie Fragance de Chalus en halfbroer van de 1m60 springende Hilfiger van de Olmenhoeve. Clearway-zoon Cooper de la Vie is de neef van voormalig Grand Prix winnaar Lacrimoso HDC.

Comme il Faut-zonen en Emerald-zoon

De Comme il Faut zonen Pole Position van het Distelhof en Conspiracy MXL Z gingen voor 14.000 euro onder de virtuele veilinghamer. De neef van Olympiade medaille winnaar Bubalu VDL vertrekt naar de stallen van een jonge Nederlandse amazone. Conspiracy MXL Z zal zich bij een Deense springstal vervoegen. Een Italiaanse klant was eveneens bereid om 14.000 euro neer te leggen voor Poing de Loi. Een Emerald uit de volle zus van de Grand Prix hengst Unaniem.

‘Indrukwekkend’

Met de derde editie sluit de HorseSales.Auction het veilingseizoen in stijl af. “Indrukwekkend”, noemt mede-organisator Harold Renken de cijfers. “Zo laat in het veulenseizoen. Dat is aftasten. Gelukkig hebben we de juiste mensen weten te bereiken. Wat ook geldt voor onze afzet bij de embryo’s. Een nieuw initiatief. Wat als geslaagd de boeken in gaat.”

Daar sluit collega Chris de Heer zich bij aan. “Dit geeft heel veel voldoening. Het vertrouwen van de fokkers heeft zich uitbetaald. Dat moet centraal staan. De cijfers van onze drie edities staan als een huis. Volgend jaar zijn we terug. En hopen we dat de fokkers de staldeuren van hun topproducten opnieuw open zetten.”

Bron: Persbericht