Online veiling ‘The Collection’ groot succes, veilingtopper gaat voor 252.000 euro

Gisteravond liep de veiling van The Collection af. Deze veiling beleefde dit jaar haar eerste editie en in de catalogus waren zowel springpaarden als hunters te vinden. Willemijn Poels, haar partner Carlos Pinto en Steve Tinti zetten de veiling op en het bleek een groot succes. De veilingtopper van de avond wisselde voor 252.000 euro van hand en viel in Nederlandse handen.

De samenwerking tussen de twee stallen, Milestone Farm en ST Stables, zorgde ervoor dat de krachten en daarmee klanten gecombineerd werden. Dit bleek een goed idee te zijn. 16 paarden werden er geveild en de totale opbrengst bedroeg 1.568.000 euro.

252.000 euro

De veilingtopper van de avond was de vijfjarige Cornet Obolensky x Baloubet du Rouet x Chacco Blue-zoon Corlou. Toen de veiling sloot, was een Nederlandse bieder de winnaar met het hoogste bod van 252.000 euro. De op één na hoogste ging voor 200.000 euro naar Argentinië. Dit was de zevenjarige Contharga Fly (v.Conthargos x Sir Shutterfly x Chacco-Blue) gefokt door Gestüt Lewitz van Paul Shockemöhle. De eveneens zevenjarige Baloubelle (v.Baloubet du Rouet x Cassini II x Coriander) krijgt ook een Nederlandse eigenaar en deze telde 150.000 euro neer voor de merrie.

Bekijk hier de gehele veilinguitslag.

Bron: The Collection/Horses.nl