11.400 euro voor veilingtopper Ekestrian Elite november

De Quidam de Revel-dochter Unepetite Platiere was gisteravond bij het sluiten van de Ekestrian Elite Auction voor veulens, embryo's, jonge paarden en fokmerries de topper van de veiling. De dertienjarige merrie, die drachtig is van Pegase van't Ruytershof, werd verkocht voor een bedrag van 11.400 euro.

De andere fokmerrie in de catalogus was Sibelle Saint Clair, die eveneens drachtig is. Deze vijftienjarige Cassini I-dochter, die een veulen verwacht van Candy de Natuel, werd verkocht voor 8.300 euro.

Andere leeftijden

De driejarige Quel Homme de Hus-zoon Quel Artiste d’Eden Z was met 9.700 euro het tweede duurste paard van de veiling en de topper bij de jongste paarden was de jaarlinghengst van Carthago uit een Plot Blue-moeder. Deze wisselde voor 8.900 euro van eigenaar.

Alle prijzen

Bron: Horses.nl