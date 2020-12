13.000 euro voor Der Kleine Earl bij Westfaalse online-ponyveiling

Gisteravond was Der Kleine Earl (v. Der Feine Lord AT) de prijstopper op de Westfaalse online-ponyveiling. De pony werd voor 13.000 euro aan een Duitse koper gegund.

Er kwamen negen pony’s onder de hamer. Acht pony’s blijven in Duitsland en één pony verhuist naar Oostenrijk.

Populair

Der Kleine Earl was populair, want er werd 26 keer op geboden. Twaalf verschillende bieders hadden interesse in het dier.

Op één na duurste

De op één na duurste pony was Boghard (v. Bogiboy WE). Hij blijft voor 8.750 euro in Duitsland.

