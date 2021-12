Op de Verdener veiling ging vanavond de 2,5-jarige Hannoveraner premiehengst C. (Chekter x Stolzenberg) voor 130.000 euro onder de hamer. De schimmel was daarmee het duurste paard van de veiling. Hij blijft in Duitsland. Ook de premiehengst C. (Chacfly PS x Sunlight) ging voor meer dan een ton van de hand. De 3,5-jarige bruine leverde 105.000 euro op.