140.000 euro voor veilingtopper Eye of the Master

Jolly Swagman (v. Zirocco Blue) was met een bedrag van 140.000 euro de topper van de eerste editie van de Eye of the Master veiling. De zesjarige schimmelruin, die voor de veiling werd uitgekozen door Timothy Hendrix, werd verkocht aan een bieder uit Finland.

Bij de jonge paarden werd het hoogste bod uitgebracht voor Kavala van’t Goedleven, een dochter van Casall. De Zwitserse koper betaalde 19.500 euro voor zijn nieuwe troef. Bij de embryo’s tastte een Nederlandse koper het diepst in de geldbuidel. De Nederlander betaalde 17.000 euro voor een embryo Halifax vh Kluizebos x Diamant de Semilly.

Missie

“Onze missie was om toppaarden van de masters rechtstreeks te kunnen aanbieden op de markt”, liet de organisatie, die met een aantal topruiters de veilingcollectie samenstelde, in een persbericht weten. “We zijn enorm tevreden over onze eerste editie. We zijn ervan overtuigd dat de goede samenwerking met de masters ons heeft gebracht tot het gewenste resultaat. Gezien de markt duidelijk openstaat voor ons concept, hebben wij besloten onze agenda’s al samen te leggen voor de volgende editie.”

Bron: Persbericht