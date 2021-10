15.000 euro voor Triomphe de Muze op Ekestrian Elite Auction

De bij het BWP, NRPS, Selle Français en sBs goedgekeurde hengst Triomphe de Muze (Chin Chin x Galoubet A, fokker Joris de Brabander) is voor 15.000 euro verkocht op de Ekestrian Elite Auction Showjumping. Voor dat bedrag heeft de koper er ook 500 rietjes diepvriessperma bij. De 25-jarige hengst, die met Fransman David Jobertie en later onder Thijs Derks op internationaal Grand Prix-niveau sprong, was daarmee niet de veilingtopper van de veiling, dat was een embryo van Comme il faut, hiervoor werd 39.900 euro betaald.