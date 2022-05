16.000 euro voor veilingtoppers KWPN Online 3- & 4-jarigen

Blue Hors Zackerey-dochter Olinda en Tangelo van de Zuuthoeve-zoon Oldbloodwins TD waren de veilingtoppers van de KWPN Online veiling voor drie- en vierjarige paarden, die vanavond afliep. Beide paarden werden verkocht voor 16.000 euro en bleven voor dat bedrag in Nederlandse handen.

Ohorn van de Renvillehoeve (v. Impressive VDL), Olaf (v. Comme il faut), Nina R (v. Just Wimphof) en Olivier (v. D’Avie) werden alle vier voor 13.000 euro verkocht en deelden daarmee de derde plaats in deze veiling. Olaf en Nina bleven voor dat bedrag in Nederlandse handen, Olivier werd verkocht aan een bieder uit Italië en het winnende bod op Ohorn kwam van een Britse bieder.

Alle prijzen