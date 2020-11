16.000 euro voor veilingtoppers van Eldorado en Action Breaker

Zaterdagavond liep de online veiling van 27 twee- en driejarige springpaarden van Paardenveilingonline.com af. De 2,5-jarige Nandorado werd afgeslagen op €16.000 en wordt straks verder in Nederland opgeleid. De driejarige merrie K (v. Action Breaker) verhuist voor hetzelfde bedrag naar Polen. De gemiddelde verkoopprijs lag op €9.500.

Verschillende paarden werden in Nederland verkocht, maar er was ook zeer veel interesse uit het buitenland. Zoals uit de Verenigde Staten, Canada en zelfs Chili.

Twee veilingtoppers van €16.000

De twee veilingtoppers blijven iets dichter bij huis. De 2,5-jarige Nandorado heeft dezelfde bloedopbouw als Grandorado TN. Onder Willem Greve heeft zijn vader, Eldorado van de Zeshoek TN, zich bewezen op het hoogste niveau in de sport en hij timmert hard aan de weg als topvererver. Deze driejarige al zadelmakke merrie K (v. Action Breaker) is een halfzus van het verdienstelijk presterende internationale 1.50m-springpaard Casqero. Zij vertrekt naar Polen.

Spannend biedduel

Na een spannend biedduel werd voor een mooi bedrag van €15.000 de 2,5-jarige hengst Norton (v. Eldorado van de Zeshoek TN) verkocht naar Frankrijk. Twee paarden werden afgeslagen op €14.000. De driejarige ruin Almond Z (v. Aganix du Seigneur) vertrekt naar Italië. Miss Ditonia R, een driejarige dochter van de topvererver Kannan GF, heeft een nieuwe eigenaar in Canada gevonden. De 2,5-jarige hengst Nabucco W (v. Casallo Z) verruilde voor €12.500 van eigenaar en gaat naar Zweden.

Verenigde Staten

Verschillende paarden werden verkocht naar de Verenigde Staten en naar Canada. Waaronder de 2,5-jarige hengst Nevada VDL (v. Brantzau VDL). Moeder Jeune Dame VDL is een halfzus van het internationale 1.40m-paard Icoon VDL (v. Bubalu VDL). Grootmoeder B Dame VDL komt uit dezelfde moeder als de internationale sporthengsten Taloubet VDL, Bordeaux VDL en de KWPN-goedgekeurde Kingsland VDL. De sportgenen zijn dus verankerd in deze Nevada VDL.

‘Eerlijke prijzen’

Alwin Scholten en Niels Mulder zijn de drijvende krachten achter Paardenveilingonline.com en kijken meer dan tevreden terug op hun eerste veiling met twee- en driejarige springpaarden. “We zijn zeker tevreden over het verloop. Ik denk dat we, net als met de veulenveilingen, een hele mooie veiling hebben gehad met eerlijke prijzen. Het was wederom een veiling met kwaliteitsvolle paarden en met voor ieder

wat wils in de collectie.”

Bron: Persbericht / Horses.nl