1,60m.-merrie W Delta Mossel Jante in de September Deals

Vanaf vandaag 20 september om 12 uur kan geboden worden op de September Deals collectie op www.horsedeals.auction. Reeds de twaalfde HorseDeals editie en dat het wederom een speciale veilingweek wordt, staat nu al vast want waar je kan een fokmerrie die zelf 1m60 heeft gelopen zo makkelijk aankopen?! W Delta Mossel Jantje (Pilgrim x Heartbreaker) is naast haar springcarrière ook reeds succesvol gebruikt voor ICSI zodat ze ook op fokkerijgebied ten volle kan ingezet worden.

In de September Deals vormen de diepvries rietjes van zowel spring- als dressuurhengsten weer het grootste aantal loten en zijn naast de vaste toppers zoals Chacco Blue, Conthargos en Total US o.a. de hengsten Mylord Carthago en Kannan weer terug van weg geweest in het aanbod.

Negen embryo’s met 1,60m.-genen

De negen aangeboden embryo’s zijn allemaal ingeplant en de veulens zullen zo in 2022 geboren worden. Daarnaast komen ze stuk voor stuk uit 1,60-genen! Minsten twee ervan zullen merrieveulens zijn, waarvan eentje uit Chacco Blue met de Roosakker-moederlijn en de tweede uit Kashmir van Schuttershof en A Capitola S die de moeder is van Eldorado S en Faquitol S die beiden op 1,60 niveau lopen.

Azuela de Muze heeft al meerdere nakomelingen op 1,60m niveau en als dochter van Narcotique en kleindochter van Qerly Chin mag dat ook niet verbazen. Ze vormt een combinatie met Dominator Z.

De merrie Andrea liep zelf 1.60 en zit nu in het aanbod met een embryo van Emerald. Verder ook nog een embryo uit een dochter van de volle zus van Kashmir van van Schuttershof, en dat gecombineerd met Chacco Blue vormt een absolute buitenkans!

Bieden op de interessante deals van de September Deals kan t.e.m. 27 september op www.horsedeals.auction.

Bron: Horsedeals persbericht