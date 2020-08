18.000 euro voor veilingtopper tweede Trigon Auction

Pavlova (v. Verdi TN) was afgelopen woensdagavond de veilingtopper van de tweede Trigon Auction. De achterkleindochter van Pialotta (v. Pilot) werd voor 18.000 euro verkocht aan een Belgische koper, die hiermee zijn eerste investering deed via een veiling.

Net als de eerste groep, werd het team rondom Stal Tops, VDL Stud en Frederik de Backer beloond met een 100% verkoopresultaat. Alle vijftien aangeboden veulens werden verkocht.

‘Een goed veulen is een goed veulen’

‘We namen niet een eenvoudige weg met deze tweede veiling door ook veulens te selecteren van jongere hengsten, maar een goed veulen is een goed veulen”, licht Janko van de Lageweg toe. “Het is super om te zien dat onze klanten de keuze van ons team hebben gevolgd. Ik denk dat dit een belangrijk signaal is naar vele fokkers toe dat veulens van jonge hengsten gecombineerd met sterke moederlijnen het goed kunnen doen in veilingen.”

Omzet

‘Een omzet van meer dan 160.000 euro, een gemiddelde van net onder de 11.000 euro en alle veulens verkocht naar een nieuwe eigenaar is opnieuw een geweldig resultaat. Dit betekend ook dat vijftien kopers en fokkers meedoen aan de Breeders & Buyers Premium, met een jaarlijkse uitkering van 20.000 euro”, voegt Frederik de Backer toe over het resultaat. “We kunnen niet wachten om deze veulens terug te zien in het internationale sportcircuit.”

Het merrieveulen Pavlova, een dochter van Verdi TN, uit de internationale presterende Diangella en kleindochter van de legendarische Pialotta, werd de duurst verkochte met een verkoopprijs van 18.000. Ulrik van ​’t Merelsnest, een Emerald uit de bekende familie van Sapphire en VDL Glasgow van ​’t Merelsnest werd voor 17.000 euro verkocht naar Ierland. Vanuit Amerika werd er voor 16.500 euro geïnvesteerd in Dimino Eurohill Z, een hengstveulen van Dominator 2000 Z uit een zus van BCM Simon van Jeroen Dubbeldam en Beezie Madden. Drie van de vijftien verkochte veulens blijven in Nederland en twaalf veulens zijn verkocht naar het buitenland.

“Met drie weken aan internationale sport op komst in de Tops International Arena kan dienen als een geweldig platform om fokkers en kopers samen te brengen. Op dit moment zijn de teams al bezig met het afronden van de volgende collecties topveulens ”, zegt een woordvoerder van Stal Tops over de toekomstige Trigon Auctions. ​“Dit zijn spannende tijden voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van Trigon Auctions.”

Bron: Trigonauctions