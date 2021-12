Een gesext embryo van Diamant de Semilly en Lima de Muze was gisteren de topper van de Christmas Flash Auction van Ekestrian Elite. Het hengstje, dat in april geboren moet worden werd voor 18.400 euro verkocht.

Het tweede hoogste bedrag was voor een gesext embryo van Balou du Reventon en In Love JW van de Moerhoeve. Dit hengstje wordt in juli geboren en is verkocht voor 16.700 euro.

Bron: Horses.nl