180.000 euro voor veilingtopper Performance Plus

New Secret (Secret x Ferro) was vanavond bij het sluiten van de vierde editie van de Performance Plus Online Auction de absolute veilingtopper. De driejarige zwarte hengst werd verkocht voor 180.000 euro aan een bieder uit Engeland.

Er was veel interesse voor de zoon van de vice-wereldkampioen en bundeskampioen Secret. Moeder Ferrolina (Ferro x Farmer) is een volle zus van Jordi Domingo’s Olympiade paard Prestige en het Grand Prix-paard Vidol Point en ze is een half zus van Grand-Prix paard Sunshine Domingo. Er werd in totaal 73 keer geboden op New Secret, maar het was uit eindelijk Paul Jordan, die het biedduel met een Nederlandse internationale Grand Prix-ruiter won en de hengst mee kan nemen naar Engeland.

Recordbedrag

Peter Wetzelaer van Stal Wetzelaer, die de veiling samen met LvD Sporthorses, MT Stables en Reesink Horses organiseerde was enthousiast over deze vierde editie van de Performance Plus Online Auction. “Er was naast interesse uit Nederland ook veel interesse uit het buitenland”, aldus Wetzelaer. “Er zijn deze keer ook paarden verkocht aan bijvoorbeeld bieders uit Schotland, Portugal, Oostenrijk en Duitsland. New Secret was absoluut de topper van deze veiling en zorgde ook voor een nieuw recordbedrag van alle edities tot nu toe, maar we zijn zeker ook tevreden met de opbrengst van de veiling in het geheel.”

Een nieuwe datum hebben de organisatoren tijdens het vieren van het succes van deze veiling ook vast in de agenda gezet. Dat wordt dit najaar van 10 tot en met 13 september.

Bron: Horses.nl