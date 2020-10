182.000 euro voor Bonds-dochter in Westfalen

Be My Lady (Bonds x Ehrenpreis NRW) werd gisteren met een prijs van 182.000 euro topper van de Westfaalse eliteveiling. Een Nederlandse en een Duitse klant zaten te azen op de kampioensringmerrie en uiteindelijk hield de Duitse klant het langste vol.

Van de 46 paarden in de veiling, werden er 39 verkocht voor een gemiddelde prijs van 34.538. Acht paarden gingen over de 50.000 euro en twee over de ton. Naast Be My Lady was dat Blinding Light (Benicio x Laudabilis), hij werd verkocht voor 106.000 euro.

Bij de springpaarden was Zalando (Zinedine x New Quidam) de topper. Hij werd verkocht voor 57.000 euro.

Alle prijzen

Bron: Horses.nl