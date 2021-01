Gazelle PVDB Z (v. George Z) was maandagavond de topper van de ET Auction New Year Young Horse Edition part 2. De vierjarige merrie werd voor 19.000 euro verkocht naar de USA.

Voor Nox vd Moleneed Z (v. Nixon van ’t Meulenhof) en Nulano (v. Up to Date) werd de veiling een paar keer verlengd. Beide paarden werden uiteindelijk verkocht voor 17.000 euro en stonden daarmee op een gedeelde tweede plek. Nulano vertrok voor dat bedrag naar Marokko en Nox bleef in Belgische handen.

Uitslag

Bron: Horses.nl