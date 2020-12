19 uitzonderlijke embryo’s op StuDutch eindejaarsveiling

StuDutch Auctions gaat dit bijzondere veilingjaar uit met een knaller. Op de valreep van 2020 worden 19 bijzonder exclusieve embryo’s online aangeboden. 5* Grand Prix-genen domineren hun pedigrees, bestaande uit bewezen tophengsten in combinatie met de beste moederlijnen van Nederland en België.

Een voorname rol is er voor Chacco Blue, de hengst wiens nafok momenteel het meest gewild is. Niet voor niks. De nummer 1 van de wereld levert meer Grand Prix-paarden dan iedere andere hengst en tegelijkertijd zijn Chacco Blue’s nakomelingen schaars vanwege zijn vroegtijdig overlijden. De ICSI-techniek maakt het mogelijk dat we alsnog embryo’s van deze geweldige vererver kunnen aanbieden.

Nakomelingen van Chacco Blue

Aangezien in deze collectie alleen het beste goed genoeg is, behoren de genen van Explosion W, de bekendste nakomeling van Chacco Blue, tot het aanbod. Allereerst is er een embryo uit Zarina III (v. Heartbreaker), de halfzus van Explosion W en moeder van het gekeurde talent Liamant W. Daarnaast is er een Chacco Blue uit Harina (v. Nabab de Rêve), de halfzus van Liamant W. Tot slot bieden we rechtstreeks uit Zarina III een embryo van de 1.60m Grand Prix-topper Chianti’s Champion aan.

Beste Belgische moederlijnen

Ook de verdere nafok van Chacco Blue laat de kenners het water in de mond lopen. Een blik op de collectie toont embryo’s uit: de halfzus van Fair Light van ’t Heike (1.60m, Alberto Zorzi), uit een dochter van Ilusionata van ’t Meulenhof (1.60m, Niels Bruynseels) en dus de rechtstreekse moederlijn van Emerald, uit dochters van Sea Coast Ferly (1.60m, Gudrun Patteet) en dus de rechtstreekse moederlijn van Qerly Chin/Narcotique de Muze II en uit de halfzus van KWPN kampioen Kannan Jr. en dus de rechtstreekse moederlijn van Kannan. Ook de vermaarde Roosakker-moederlijn ontbreekt niet in bovenstaand rijtje. Deze beroemde Belgische stam zien we opnieuw terug bij het zeer exclusieve embryo van Carthago Z, een van de beste verervers uit de historie van de springsport van wie nog zelden nakomelingen geboren worden.

Embryo’s Baloubet, Darco en Cornet

Naast nakomelingen van de huidige nummer 1-dekhengst behoren ook embryo’s van zijn voorgangers Baloubet Du Rouet en Darco tot het aanbod. Van de legendarische Baloubet verschijnt onder andere een nakomeling uit de moeder van het negenjarige toptalent Garant (1.60m, Beezie Madden) onder de virtuele veilinghamer, en van Darco zien we een embryo rechtstreeks gefokt uit Sissi van Schuttershof (1.60m, Jur Vrieling), de volle zus van Kashmir van Schuttershof (1.60m).

Prachtig gefokt zijn eveneens de embryo’s van Cornet Obolensky, Dominator en Conthargos. Zo is de laatste afkomstig uit een rechtstreekse dochter van de beroemde merrie Havinia (1.60m, Gianni Govoni).

Op studutch.auction kan nader kennis gemaakt worden met onze 19 parels, een uniek aanbod waarmee de feestelijke decembermaand op gepaste wijze wordt ingeluid.

Bron: Persbericht