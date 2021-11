190.000 euro voor Cornet-zoon, Cornet-merrie naar Nederland

Op de dinsdagavond afgesloten online veiling van Oakland Stables van springruiter Darragh Kenny kwamen embryo's, veulens, fokmerries en springpaarden onder de hamer. Het meeste geld werd betaald voor Cornet Rouet PS (Cornet Obolensky x Balou du Rouet). Deze zesjarige hengst gaat voor 190.000 euro naar Monaco.

Ook Amazing Amy (Action-Breaker x Diarado) bracht meer dan een ton op. Deze zesjarige merrie gaat voor 132.000 euro naar Duitsland. Het derde geld werd betaald voor de vierjarige merrie Maviro Eurohill (Diamant de Semilly x Ephebe For Ever La Silla). Zij kwam voor 36.000 euro in handen van Belgische kopers. Met 34.000 euro was er net iets minder voor Carlsson von Schweden (Cardento x Chin Chin). Deze tienjarige ruin gaat naar de Verenigde Staten.

Nederlandse kopers

Nederlandse kopers kochten Cornette Blue Diva PHZ (Cornet Obolensky x Mr. Blue). Zij betaalden 6.500 euro voor dit merrieveulen.

Bron: Horses.nl