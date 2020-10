205.000 euro voor driejarige St. Schufro-merrie in Verden

Op de Hannoveraner sportpaardenveiling werd vanmiddag 205.000 euro betaald voor de dressuurmerrie St. Felice (St. Schufro x Fuerstenball). De driejarige was veruit het duurste kavel van de veiling en werd verkocht aan een Oostenrijkse koper. De meeste paarden gingen voor bedragen tussen de 15.000 en 30.000 euro van de hand.

De driejarige Egon goes to Hollywood (v. Escolar) ging voor 85.000 euro naar een Duitse klant. Het duurste springpaard van de veiling was Calippo (v. Casalco). De vierjarige ruin leverde 41.000 euro op.

Uitslag sportpaardenveiling

Bron: Hannoveraner Verband / Horses.nl