21.000 euro voor veilingtopper Dronten-Starsale

Paradis de Larcotique SPS (v. Bamako de Muze) was afgelopen vrijdagavond de veilingtopper op de veiling, die Veiling Dronten en Starsale Auctions gezamenlijk organiseerden in Tolbert. Dit merrieveulen werd voor 21.000 euro verkocht aan een bieder uit Nederland. De veiling onder leiding van veilingmeester Frederick de Backer was live bij te wonen en er kon ook online geboden worden.

Het initiatief voor de samenwerking van de twee veilingorganisaties ontstond begin van het seizoen toen duidelijk werd dat veel evenementen vanwege de corona niet plaats konden vinden. De veiling zou in eerste instantie alleen online plaatsvinden, maar in juni maakten de organisaties bekend dat de veiling ook live bij te wonen was.

Springveulens

De top drie bij de springveulens bestond naast de veilingtopper uit Quickstars Boy KBZ (v. Quick Star) en Palarina (v. Emerald van ’t Ruytershof), die allebei voor 10.000 euro werden afgeslagen.

Dressuurveulens

Bij de dressuurveulens werd het meeste geld geboden voor het hengstveulen Pinot-Noir Texel. Deze zoon van Daily Diamond verwisselde echter voor 10.000 euro niet van eigenaar, de fokker liet na afloop weten het hengstveulen te houden voor de dressuurcarrière van kleindochter Britt. Parel HK (v. Dream Boy) stond in deze categorie op de tweede plaats, hij werd voor 9.500 euro verkocht.

Goede doel

Het openingsstuk van de veiling was een beeld, dat gemaakt was door Maurice en Tanja den Boer en werd verkocht voor 1.550 euro. De veilingorganisaties verhoogden dit bedrag met 1.000 euro en overhandigden een cheque van 2.550 euro aan Stichting Wensambulance Noord-Nederland.

Buitenlandse belangstelling

Gemiddeld werd een 6.250 betaald per veulen en er was behalve uit Nederland ook veel buitenlandse belangstelling. Er zijn online veulens verkocht naar Engeland, Hongarije, Zweden, Duitsland en Ierland.

Bron: Veilingdronten