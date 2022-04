21.000 euro voor veilingtopper eerste Jumpers of the Future Auction

De vierjarige New Jersey (v. Cornet Obolensky) was vandaag bij het sluiten van de eerste Jumpers of the Future Auction de topper van de veiling. Deze merrie werd na 23 biedingen verkocht voor 21.000 euro en bleef voor dat geld in Nederlandse handen.

Vlak voor het sluiten van de veiling stond Fellino ASK (v. Favourit ASK) bovenaan, maar deze zoon van de Olympische merrie Unita ASK (v. Corrado I) werd uiteindelijk voor 19.500 euro afgeslagen. Het winnende bod kwam na vijftien biedingen uit België.

Top drie

Het derde geld werd neergelegd voor de vierjarige Nevada (v. Eldorado van de Zeshoek), die voor 16.500 euro werd verkocht aan een bieder uit Nederland. Voor deze ruin kwamen zeventien biedingen voordat de digitale hamer viel.

Pony

Er zat één pony in de collectie van in totaal veertien paarden en die eindigde in de top vijf. De opvallende palomino-merrie verwisselde van eigenaar voor het bedrag van 14.500 euro en bleef voor dat geld eveneens in Nederlandse handen.

Fokmerrie

De achttienjarige Heartbreaker-dochter Hersilia-P was de enige fokmerrie van deze veilingcollectie. Deze moeder van de goedgekeurde Quinn vd Smockelaere P-Z (v. Querlybet Hero) werd voor 14.000 euro verkocht aan een bieder uit Duitsland.

Alle bedragen

Bron: Horses.nl