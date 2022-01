218.000 euro voor Fürsten-Look-dochter op Verdener Auktion

Fiadora (Fürsten-Look x Valantino) was gisteren de absolute veilingtopper van de Verdener Auktion Online voor rijpaarden. Bij het sluiten van de veiling was er 156 keer op de vierjarige merrie geboden en het winnende bod van 218.000 euro kwam van een bieder uit Frankrijk.

De merrie, die met catalogusnummer 1 als eerste in de baan verscheen gisteren, was vanaf het moment dat er online geboden kon worden al duidelijk de favoriet. Aan het eind namen een bieder uit Oostenrijk en een bieder uit Frankrijk het tegen elkaar op en kwam het winnende bod van de Franse bieder. Volgens Hannover gaat de merrie een sportieve carrière tegemoet met een Franse Olympiade-amazone.

Top drie

Light Up E (Light On x Embassy I) was met 65.000 euro het tweede duurste paard van de veiling. De vijfjarige springhengst bleef voor dat bedrag in Duitse handen net als de nummer drie, Dance in Black (Dancier x Fürst Romancier). Deze vijfjarige dressuurruin bracht 45.000 euro op.

Omzet

Er kwamen 61 paarden onder de hamer, die allemaal zijn verkocht. De totale omzet van de veiling bedroeg 1.510.500 euro en dat brengt het gemiddelde bedrag dat per paard werd betaald op 24.762,29 euro. 31 paarden bleven in Duitse handen en 30 vertrokken naar een stal buiten Duitsland.

Alle prijzen deel 1

Alle prijzen deel 2

Bron: Horses.nl/Hannoveraner.com