23 toekomsttalenten onder de hamer in KWPN Auctions￼

Een interessant gezelschap dressuur- en springtalenten komt van 13 tot 16 mei onder de online hamer in de KWPN Auctions. De collectie bestaat uit drie- en vierjarige paarden, 14 dressuurgefokt en negen springpaarden. Gezien de eigen talenten als de sterke pedigrees biedt deze collectie veel perspectief voor zowel de ruiter als fokker.

In de dressuurrichting zien we nakomelingen van hengsten als voormalige wereldkampioenen D’Avie en Revolution, kampioenshengst Kremlin MD en Grand Prix-hengsten als Inclusive, Total US en Dream Boy. Ook van moederszijde zijn prestatiegenen ruimschoots aanwezig.

Verwant aan succespaarden

Zo komt Oakwood Tarpania (v.Kremlin MD) uit de bekende Lichte Tour-merrie Hollywood Tarpania en is daarmee een halfbroer van VSN-kampioen Dutch Dream (v.Dream Boy), die dit voorjaar in Warendorf de hoogste score in de verrichtingstest behaalde. De vierjarige Nevada Utopia W (v.Total US) heeft dezelfde grootmoeder als de internationale Grand Prix-dressuurhengst Olivi, die bij het KWPN keur verklaard is, en is daarmee gefokt uit een halfzus van de Lichte Tour-merrie Halla Utopia. De Dream Boy-zoon Obarto J T is een volle broer van het zeer goed geteste Lichte Tour-paard Jartoga J.T. (IBOP 87,5 punten) en halfbroer van de Lichte Tour-paarden Hartog (v.Apache) en Ichiban (v.Apache). Ook Officer (v.Deparon US) komt uit dezelfde moeder als een Lichte Tour-paard, namelijk Fantasy (v.Lord Leatherdale), en zijn moeder is een volle zus van het internationale Grand Prix-paard Dutchman (v.Jazz). De driejarige Oblige (v.Fürst Toto) komt uit een halfzus van de ZZ-Zwaar dressuurpaarden Cheval (v.Krack C), Handsome (v.Apache) en Isis (v.Apache).

Prestatiegenen

Voor liefhebbers van springpaarden bevat deze collectie nakomelingen van grootheden als Cornet Obolensky, Comme Il Faut en Tangelo van de Zuuthoeve. Ook hierbij zijn sterke moederlijnen vertegenwoordigd. De driejarige Olaf (v.Comme Il Faut) is een halfbroer van Marc Houtzager’s succesvolle Grand Prix-paard Sterrehof’s Bylou (v.Phin Phin) en het internationale 1.50m-paard Hailey (v.Baltic VDL). De eveneens driejarige Oldbloodwins TD (v.Tangelo van de Zuuthoeve) is gefokt uit een goed geteste halfzus van het Grand Prix-paard Dante (v.Padinus) van Vincent Voorn en meerdere 1.40/1.45m-paarden. De Cornet Obolensky-dochter Nuts van de Wolfshoeve is een kleindochter van de internationale 1.45m-merrie La Forza (v.Nabab de Rêve) en voert drie sportmerries op rij in haar pedigree. Gefokt uit een volle zus van het internationale 1.50m-paard Ditmar (v.Sydney) is de driejarige Cohinoor VDL-nakomeling Ouzo.

Meer informatie

De collectie is nu te bekijken op www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 13 mei kan er online geboden worden op de paarden uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 16 mei vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de paarden staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport en Hippo Horse Insurance kan uw aankoop direct verzekeren. Voor vragen kunt u contact opnemen via [email protected] of 0341-255511.

Klik hier voor de collectie.