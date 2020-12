24.000 euro voor embryo van Foundation en volle zus Totilas

Er werden gisteren drie embryo's en één fokmerrie voor meer dan 20.000 euro verkocht op de eerste online-veiling van Mount St. John. Een embryo van Foundation uit de volle zus van Totilas was met 24.000 euro de overall veilingtopper van de Britse veiling en MSJ Fleur (v. Ferro) was met 22.000 euro de de topper bij de fokmerries.

Er kwamen in totaal dertien merries en embryo’s onder de digitale veilinghamer en het embryo van Foundation en Uusminka kwam na 21 biedingen door zeven bieders in Deense handen.

Totilas

Het tweede en het derde duurste embryo op deze Mount St. John-veiling stammen direct af van Totilas en zijn daarmee verwant aan de veilingtopper. De moeder van het embryo, dat voor 23.000 euro werd verkocht, is MSJ Dancefloor (v. De Niro), een directe dochter van Mount St. John Freestyle (v. Fidermark), die zeer succesvol is met Charlotte Dujardin. De moeder van het andere embryo, dat voor 21.000 euro werd verkocht, is de Sandro Hit-dochter Atterupgaards Dallara.

Boven de 10.000 euro

Alle veilingloten werden verkocht voor meer dan 10.000 euro en op één na werden ze allemaal verkocht aan niet Britse kopers.

Bekijk hier alle prijzen

Bron: Horses.nl