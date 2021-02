24.000 euro voor halfzus Evita van t Zoggehof

Een ongeboren merrieveulen van Emerald en Anais Anais de Muze (v. Rubens du Ri) was vandaag bij het sluiten van de ET Auction met een bedrag van 24.000 euro de veilingtopper. Deze halfzus van Grand Prix-paard Evita van 't Zoggenhof (v. Golden Hawk) is verkocht naar Spanje.